Лавров вспомнил луки Зеленского из-за скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Лавров указал на одежду Зеленского после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам Президента Украины Владимира Зеленского за неподобающую одежду тоже стоит удалять с мероприятий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «Коммерсанту», комментируя скандал с джинсами шахматиста Магнуса Карлсена на чемпионате мира (ЧМ) по шахматам.