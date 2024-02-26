Циничный расчет: конфликт на Украине – выгодная сделка для Запада

Конфликт на Украине традиционно обсуждают в резко моралистическом ключе и тоне. Но то, как о нем говорят его самые восторженные западные сторонники, может быть удивительно циничным в отношении связанной с ней человеческой трагедии.
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