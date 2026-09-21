Более 3000 DDoS-атак: промежуточные итоги голосования

Голосование на выборах в Государственную Думу завершилось с рекордным результатом. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии, общая явка избирателей превысила отметку в 56%.
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