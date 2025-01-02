Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Никто не ожидал": Der Spiegel рассказал о знаковом решении Ельцина, удивившем и своих, и чужих

"Никто не ожидал": Der Spiegel рассказал о знаковом решении Ельцина, удивившем и своих, и чужих

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Немецкий журнал Der Spiegel рассказал о знаковом решении первого президента России Бориса Ельцина, которое удивило и русских политиков и политологов, и Запад.

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Комментарии
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НС
Николай Сатин
С кучкой аферистов.
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Александр Денисов
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3 час.
Олег Самойлов
А предложи единую объединяющую идею!
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