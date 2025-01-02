"Никто не ожидал": Der Spiegel рассказал о знаковом решении Ельцина, удивившем и своих, и чужих

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Немецкий журнал Der Spiegel рассказал о знаковом решении первого президента России Бориса Ельцина, которое удивило и русских политиков и политологов, и Запад.
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