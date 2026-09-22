Филиппова: В Свердловскую область поступило 596 тыс. доз вакцины

В Свердловскую область поступило свыше 596 тыс. доз вакцины от гриппа. Прививки начнут делать с начала следующей недели в больницах, а с октября — в торговых центрах.
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