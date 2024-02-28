«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон», все три мяча забили 18-летние футболисты

В 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» — 3:0. Из-за травм и плотного календаря «Ливерпуль» играл сильно омоложенным составом, но сопернику, выступающему во 2-м дивизионе чемпионата Англии, это не помогло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии