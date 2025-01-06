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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веретенников может войти в штаб Слуцкого в «Шанхае»

Олег Веретенников вскоре может стать ассистентом Леонида Слуцкого. В тренерском штабе «Шанхай Шеньхуа» Веретенников, вероятно, заменит Василия Березуцкого, который в конце ноября возглавил азербайджанский «Сабах».

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