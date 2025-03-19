Театр абсурда
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Театр абсурда

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Турист из России попал в щекотливую ситуацию в Таджикистане: "Ты русский?"

Турист из России попал в щекотливую ситуацию в Таджикистане: "Ты русский?"

Визит в Таджикистан обернулся для туриста из России разборками с сотрудниками ДПС. Мужчина попал в щекотливую ситуацию вскоре после приезда: "Ты русский? Покажи паспорт".

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