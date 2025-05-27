Бывший чиновник: США могут терять до $750 млрд в год из-за мошенников

Федеральное правительство США ежегодно теряет от $550 до $750 млрд из-за мошенничества, заявила Линда Миллер, проработавшая 10 лет помощником директора счетной палаты США, сообщил 26 мая сайт Real Clear Wire.
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