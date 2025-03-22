Альварес о двойном касании во время пенальти: «Видел момент тысячу раз. Я не чувствовал мяч, если и было два касания, контакт минимальный. Правила должны быть четче»

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами.
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