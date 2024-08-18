В Астрахани создадут онлайн-платформу о культуре Прикаспийских стран

Онлайн-платформу о достопримечательностях Прикаспийских стран предложил создать директор IT-компании Aqua Trio LLC, соучредитель журнала «Пресса Узбекистана» Республики Узбекистан Артур Кан на Каспийском медиафоруме в Астрахани, сообщает ТАСС.
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