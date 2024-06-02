Дмитрий Тарасов: «Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. У меня была звездная болезнь, когда я швырял их, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки»

«Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. От них сносит крышу. У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия.