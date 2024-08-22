Сенатор Пушков счел глупостью слова Клинтона, высмеявшего Трампа из-за слов о РФ

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что экс-президент США Билл Клинтон сказал глупость, попытавшись высмеять Дональда Трампа из-за его слов об уважении от России и КНДР, назвав его "хорошим актером".