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SPLETNIK

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Статусное хобби: почему велоспорт стал моднее падела и гольфа

Статусное хобби: почему велоспорт стал моднее падела и гольфа

Иван Ургант — один из главных светских поклонников модной велоформы и лучших шоссейных велосипедов. Но сегодня велосипед — это уже не просто спорт, а новый символ статуса, эстетики и сильного сообщества.

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