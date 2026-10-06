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Царьград

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FIS допустила 7 белорусов к сезону-26/27

FIS допустила 7 белорусов к сезону-26/27

FIS допустила к сезону-26/27 семерых белорусских атлетов — пятерых фристайлистов и двоих горнолыжников, которым после завершения олимпийского сезона пришлось заново подавать заявки на нейтральный статус.

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