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Иран перебросил персонал КСИР и ракетное оборудование хуситам в Йемен

Иран перебросил персонал КСИР и ракетное оборудование хуситам в Йемен

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран перебросил командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), военных советников и оборудование, связанное с ракетами и беспилотниками, в Йемен для поддержки движения «Ансар Аллах» (хуситы).

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