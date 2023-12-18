Продюсер Сергей Лавров назвал SHAMAN специфичным артистом

Марина

а может уже хватит плясать, может пора и делом заняться? И что все привязались к райдеру Шамана? на мой взгляд он весьма демократичен, короток, без вывертов и идиотизма! То, что он требователен к безопасности, так это нормально и правильно! Что не понравилось кому? матрас на сидении Минивэна? И что с этого? При длительных переездах артист должен отдохнуть, т.к. отработать 1.5 часовую программу так, как работает он - без фанеры и с полной отдачей - огромного труда стоит! Это не каждому под силу. Например нашим представителям дома престарелых это точно не подходит!!! вы можете представить Киркорова и его гламурятничек поющими СВОИМ голосом и выкладывающимся так, как Шаман? А почему никто не обсуждает райдеры этих персонажей? Может потому, что у Шамана все его требования вполне объяснимы и не выходят за рамки приличий, а вот если почитать райдеры представителей Дома престарелых имени А.Б.Пугачевой, там так много удивительного...и дорогого!!! У некоторых даже идет соревнование - чей райдер дороже! Весь этот гламурятник обозлился на Шамана и пытается хоть из пальца высосать что-то, что не понравится людям...ну хоть райдер - тогда, когда свой просто запредельный, хоть гонорар в 12 миллионов...хотя сами даже не за огромный зал на 60 тыс. мест, а за выступление на корпоративе требуют в 2-3 раза больше! И да, я сейчас пишу об эттой шушере в хамоватом тоне, неуважительно ...т.к. уважать то их НЕ ЗА ЧТО!