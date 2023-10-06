Вкладываются в развитие. Почему российский бизнес так отстал от китайского

Поднебесная делает ставку на производство и новые технологии Дмитрий Капустин Фото: AP/TASS Китайская федерация предприятий и Китайская ассоциация предпринимателей опубликовали список 500 крупнейших предприятий Поднебесной.
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