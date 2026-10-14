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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на 14.10.2026. Сложный день для овнов, возможные перемены для тельцов и блестящие приключения для раков»

«Гороскоп на 14.10.2026. Сложный день для овнов, возможные перемены для тельцов и блестящие приключения для раков»

Овнам звезды сулят сложный день, требующий все терпение и силы. Ожидайте непредвиденных задач и испытаний.

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