Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Если вам русский скажет что он ненавидит Россию и русских. Не верьте ему он не русский а хохол или либераст.

Любовь

Хорошошая статья. Но слишком уж много у нас таких Букиных..... их,как тараканов, не скоро выведешь. У меня приятельница 78 лет, ничего не схочет слышать про СВО, про все то, что происходит вокруг, про Крокус.....!!! Какое мне дело до них, я вот жду переселения по реновации в новый дом. А кто тебе это все дает, кто строит...