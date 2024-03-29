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Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…

Ну, вы что? Совсем ку-ку? Больше всего меня поражают люди, наши, кровные, которые радуются каким-то проблемам, поражениям, провалам, ошибкам России.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Если вам русский скажет что он ненавидит Россию и русских. Не верьте ему он не русский а хохол или либераст.
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2 час.
герман писарев
НЕЕЕТ. рыба гниёт не с головы а с кишков. потом только глаза белеют.
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2 час.
Любовь
Хорошошая статья. Но слишком уж много у нас таких Букиных..... их,как тараканов, не скоро выведешь. У меня приятельница 78 лет, ничего не схочет слышать про СВО, про все то, что происходит вокруг, про Крокус.....!!! Какое мне дело до них, я вот жду переселения по реновации в новый дом. А кто тебе это все дает, кто строит...
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31 мин.

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