Ну, вы что? Совсем ку-ку? Больше всего меня поражают люди, наши, кровные, которые радуются каким-то проблемам, поражениям, провалам, ошибкам России.
Заметка для тех русских, кто сейчас потирает руки, радуясь бедам России…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Вовк-Михайлов
Если вам русский скажет что он ненавидит Россию и русских. Не верьте ему он не русский а хохол или либераст.
Ответить
2 час.
герман писарев
НЕЕЕТ. рыба гниёт не с головы а с кишков. потом только глаза белеют.
Ответить
2 час.
Любовь
Хорошошая статья. Но слишком уж много у нас таких Букиных..... их,как тараканов, не скоро выведешь. У меня приятельница 78 лет, ничего не схочет слышать про СВО, про все то, что происходит вокруг, про Крокус.....!!! Какое мне дело до них, я вот жду переселения по реновации в новый дом. А кто тебе это все дает, кто строит...
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии