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Телеведущий Кошарин о Тутберидзе: «Очень крутой человек. Я ей и сам говорил о впечатлениях: «На вас посмотришь — вы Снежная королева. Но на деле это не так»

Кошарин и Тутберидзе второй сезон являются ведущими шоу о похудение «Большие девочки» на канале «Пятница».

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