После визита Путина в КНДР в порт Южной Кореи зашел авианосец США

Атомный авианосец Военно-морские сил США «Теодор Рузвельт» зашел в порт Южной Кореи в Пусане.Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС, авианосец прибыл на базу в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула, для «демонстрации силы против растущих угроз со стороны КНДР, связанных с углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Россией».