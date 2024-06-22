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После визита Путина в КНДР в порт Южной Кореи зашел авианосец США

После визита Путина в КНДР в порт Южной Кореи зашел авианосец США

Атомный авианосец Военно-морские сил США «Теодор Рузвельт» зашел в порт Южной Кореи в Пусане.Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС, авианосец прибыл на базу в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула, для «демонстрации силы против растущих угроз со стороны КНДР, связанных с углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Россией».

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