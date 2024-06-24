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Капелло о Евро-2024: «Испания выделяется. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое»

Капелло о Евро-2024: «Испания выделяется. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое»

«Пока что Испания выделяется своей игрой, скоростью и четкостью. Наконец-то они отказались от скучной тики-таки и предложили что-то новое.

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