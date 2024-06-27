Тренер Бельгии Тедеско остался доволен ничьей в игре против сборной Украины

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско после матча против сборной Украины в третьем туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года заявил, что доволен игрой своей команды, которая принесла ей выход в 1/8 финала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии