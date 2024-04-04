Валерий Осталеп: "Миллионы уходят на зарплаты европейских экспертов, которые ничего не делают"  

Вполне возможно, что сотни миллионов евро, о выделении которых Молдове так часто говорят ее западные партнеры, являются зарплатой работающих в нашей стране европейских экспертов, которые, по сути, ничего не делают, а эти деньги ложатся на нашу страну внешним долгом.