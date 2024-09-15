«Золотой час». Почему первые 60 минут после рождения — самые важные

Первые мгновения после появления малыша на свет — бесценны. Источник: pexels.com Источник: Freepik В идеальном мире все происходит вот так: новорожденного, еще покрытого родовой смазкой и с неперерезанной пуповиной, кладут вам на обнаженный живот или грудь, кожа к коже, и оставляют вас вдвоем, а лучше втроем (с папой) на час в полном покое.