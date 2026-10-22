Актриса заявила, что стала похожа на свою коллегу — Наталью Рудову. Наталья Бочкарева из личного архива Натальи Бочкаревой46-летняя актриса согласилась на очередное вмешательство у Тимура Хайдарова.
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