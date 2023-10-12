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В Вашингтоне заявили о невозможности помогать Киеву бесконечно

В Вашингтоне заявили о невозможности помогать Киеву бесконечно

Власти Соединённых штатов предупредили Украину и скором исчерпании всякой поддержки.Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби шокировал украинцев новостью о том, что Вашингтон вскоре прекратит снабжать Киев оружием и деньгами.

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