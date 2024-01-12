Французский писатель чётко о русской принадлежности Киева

И, хотя французский писатель и журналист, выпускник Военной школы в Сен-Сире, десантник, доктор политических наук Ксавье Моро в своём суждении опирался на западную модель миропонимания, само зерно высказывания не пострадало.
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