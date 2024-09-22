Почему в США пользуются гвоздями, а не саморезами: что они знают, чего не знаем мы?

Помните старый престарый анекдот: Муж бегает, носится по дому из угла в угол: - Да где же они? - Не пойму, куда они делись? Жена спрашивает: - Что ищешь? - Саморезы куда-то делись, найти не могу!!!! - Если ты про кудрявые гвозди, то я их на балкон вынесла! Увы такая ситуация случается довольно часто, но только с теми, кто живёт в квартире.