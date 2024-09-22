Помните старый престарый анекдот: Муж бегает, носится по дому из угла в угол: - Да где же они? - Не пойму, куда они делись? Жена спрашивает: - Что ищешь? - Саморезы куда-то делись, найти не могу!!!! - Если ты про кудрявые гвозди, то я их на балкон вынесла! Увы такая ситуация случается довольно часто, но только с теми, кто живёт в квартире.
Почему в США пользуются гвоздями, а не саморезами: что они знают, чего не знаем мы?
Комментарии
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Виктор Галкин
И всё же, при хорошем ветре у них города сносит. А у нас, нет))
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6 час.
Кораблев Сергей
Возможно, нагрузка на срез у гвоздя больше. Зато соединение крепче с саморезом! Не зря некоторые гвозди делают со специальной насечкой - чтобы не вываливались. Их, вообще, не выдернуть! А саморез можно спокойно вывинтить. В общем, свои плюсы есть у обоих видов крепежа. И надо применять их в соответствии с этим в нужном месте и в нужное время!
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5 час.
S Sharkov
Все значительно проще. Пиндосу выучить в какую сторону закручивать, а в какую выкручивать саморез весьма проблематично.
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3 час.
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