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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле обнаружили слив нечистот в протоку Оби

В Барнауле обнаружили слив нечистот в протоку Оби

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин Купание в протоке Оби за крупным строительным гипермаркетом на въезде в Барнаул может грозить горожанам кишечными заболеваниями и аллергическими реакциями, сообщил "Толку" заведующий лабораторией водной экологии института водных и экологических проблем Владимир Кириллов.

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