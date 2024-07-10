В Барнауле обнаружили слив нечистот в протоку Оби

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин Купание в протоке Оби за крупным строительным гипермаркетом на въезде в Барнаул может грозить горожанам кишечными заболеваниями и аллергическими реакциями, сообщил "Толку" заведующий лабораторией водной экологии института водных и экологических проблем Владимир Кириллов.