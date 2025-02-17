Жительница Новосибирска обнаружила в слойках похожие на ртуть шарики

По словам сибирячки, выпечку она купила в одном из крупных сетевых магазинов.Жительница Новосибирска купила слойку с ветчиной и сыром в одном из крупных сетевых магазинов города и нашла в ней маленькие серебристые шарики, похожие на ртуть.