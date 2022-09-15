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В Уфе уволят более 300 человек из-за закрытия магазина IKEA

В Уфе уволят более 300 человек из-за закрытия магазина IKEA

В Уфе из-за закрытия магазина IKEA без работы могут остаться 318 человек. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

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