Права мама или учитель? В конфликте с описавшимся мальчиком будет разбираться Генпрокуратура

Русские правила У истории, которую распространила по телеграм-каналам мама из Одинцово, оказался неожиданный поворот: директор школы утверждает, что родительница постоянно ищет повод для конфликта и судебной тяжбы с учебным заведением.
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