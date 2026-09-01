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Царьград

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News9Live: Бандиты убили певца Анкита Балияна в Индии

News9Live: Бандиты убили певца Анкита Балияна в Индии

В штате Уттар-Прадеш, 26 августа, бандиты застрелили известного индийского певца Анкита Балияна. Подозреваемых нашли уже 31 августа — двое из них ликвидированы, поиски остальных продолжаются.

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