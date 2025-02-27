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Царьград

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Танк Т-80БВ вывел из строя склад натовских боеприпасов на южном Донбассе

Танк Т-80БВ вывел из строя склад натовских боеприпасов на южном Донбассе

На южно-донецком направлении танк Т-80БВ уничтожил замаскированный склад натовских боеприпасов. Российские танкисты, использовав осколочно-фугасные снаряды, поразили цель.

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Комментарии
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Амара Карпова
КРАСАВА👍😎
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