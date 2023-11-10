Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Израиль "шокирова...
  • Юрий анин
    Израиль "шокирова...
  • Валерий
    Начало партизанской войны? А где система мер? К сожалению только одни вопросыДиверсия под Ряза...

Выплаты по вкладам СССР заморожены Госдумой до 2027 года

Выплаты по вкладам СССР заморожены Госдумой до 2027 года

На их погашение в 2024 году потребовалось бы 61,8 трлн рублей.Приостановка выплат по вкладам СССР продлена Госдумой до 2027 года, закон об этом принят во втором и третьем чтениях, сообщает "Российская газета".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх