Выплаты по вкладам СССР заморожены Госдумой до 2027 года

На их погашение в 2024 году потребовалось бы 61,8 трлн рублей.Приостановка выплат по вкладам СССР продлена Госдумой до 2027 года, закон об этом принят во втором и третьем чтениях, сообщает "Российская газета".
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