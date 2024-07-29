RuStore разрешит регистрацию для иностранных инди-разработчиков

Российский магазин приложений для Android RuStore разрешит регистрацию для части иностранных инди-разработчиков, сообщил на выставке ChinaJoy в Шанхае руководитель отечественного проекта Дмитрий Панкрушев.
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