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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джуд Беллингем: «Реал» – высший уровень, не думал, что доберусь сюда так быстро. Представлять этот клуб – большая честь. Я бы хотел выиграть ЛЧ и выйти в 1/2 финала через год»

«Реал Мадрид» – это самое высшее, к чему можно стремиться в футболе. Это именно тот уровень, на который я всегда хотел и мог выйти, но я не думал, что доберусь до него так быстро.

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