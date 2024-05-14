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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каори Сакамото: «Когда российские фигуристки вернутся, я, возможно, буду переживать, но это станет для меня хорошим стимулом»

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). «Когда появились российские фигуристки с четверными прыжками, я потеряла себя и не знала, что делать дальше.

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