❗️🔊Главные заявления Лаврова в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано: — Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России — Россия не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях — Россия в контексте украинского кризиса знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей — Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы — Европа и Британия хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, они "готовят что-то", чтобы подтолкнуть США к агрессивным действиям против России — О диалоге России и США: ядерные державы не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров — Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50% — О возможности встречи с участием США, России и Китая по ядерному оружию: мы открыты для любого формата, основанного на уважении.