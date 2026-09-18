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Царьград

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NYP: Пилот F-16 катапультировался после столкновения с птицей

NYP: Пилот F-16 катапультировался после столкновения с птицей

В Мичигане пилот истребителя F-16 подал сигнал бедствия перед крушением, столкнувшись с птицей. Экстренно катапультировавшись, он был госпитализирован в стабильном состоянии.

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