Министр обороны Казахстана Ермекбаев: четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов

АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, сообщил министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.