Для первой в мире наземной атомной станции малой мощности «Росатом» собирает реактор «РИТМ-200Н»

2 дня назад 222 прочитали Производство реакторов для таких станций планируется поставить на поток Компания «АЭМ-Спецсталь», которая входит в машиностроительный дивизион «Росатома», начала ковку ключевых заготовок для первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ).