Экономист раскрыла шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей

Чтобы доллару достичь отметки 100 рублей, ему необходимо укрепиться почти на 30 процентов, а значит речь идет не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии, рассказала экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.