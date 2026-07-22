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Экономист раскрыла шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей

Экономист раскрыла шансы доллара вырасти до отметки 100 рублей

Чтобы доллару достичь отметки 100 рублей, ему необходимо укрепиться почти на 30 процентов, а значит речь идет не о базовом, а скорее о стрессовом сценарии, рассказала экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

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