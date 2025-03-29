ANSA: Предпосылок для кризиса на рынке свинины нет

Вспышки африканской чумы свиней на крупных фермах в Новоаненском и Криулянском районах не затронули продовольственную безопасность страны, предпосылок для кризиса на рынке свинины нет, заявляют в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA).