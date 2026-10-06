Любителей всю ночь спать на одном боку предупредили об угрозе здоровью

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, с какими угрозами здоровью сопряжен сон на одном боку.
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