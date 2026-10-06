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Медицина 2.0

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Любителей всю ночь спать на одном боку предупредили об угрозе здоровью

Любителей всю ночь спать на одном боку предупредили об угрозе здоровью

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, с какими угрозами здоровью сопряжен сон на одном боку.

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