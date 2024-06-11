Чеферин и Гвардиола назвали фаворитов предстоящего Евро-2024

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделились мнением о фаворитах предстоящего чемпионата Европы 2024 года по футболу.
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