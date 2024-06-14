FAA: в США начали расследование из-за «голландского шага» Boeing 737

В США началось расследование после происшествия с пассажирским рейсом Boeing 737 Max 8 из Феникса в Окленд, где произошло редкое явление «голландский шаг» — это сложное колебание самолета по курсу и по крену.
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