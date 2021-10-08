Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас

Спустя почти 20 лет производитель электромобилей Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в техасский Остин, где завершается строительство нового завода по выпуску популярного кроссовера компании Model Y и провокационного пикапа Cybertruck.
Спустя почти 20 лет производитель электромобилей Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в техасский Остин, где завершается строительство нового завода по выпуску популярного кроссовера компании Model Y и провокационного пикапа Cybertruck.
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